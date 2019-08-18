«Томь» обыграла «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью

«Томь» в матче 9-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ в гостях обыграла «Краснодар-2» со счетом 1:0.

В другой встрече этого тура «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью — 1:1.

Чемпионат России

Олимп — ФНЛ

9-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Томь» (Томск) — 0:1 (0:1)

Гол: Казанков, 31 — с пенальти.

«Краснодар-2»: Адамов, Мартынов, Таранов, Ивашин, Бочко (Марков, 74), Сабуа (Сергеев, 55), Якимов, Мацукатов (Жигулев, 57), Уткин (Сперцян, 46), Кутовой, Халназаров (Бородин, 32).

«Томь»: Вавилин, Мануйлов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Калинский, Казанков, Плетнев, Киреенко, Шалаев (Каленкович, 81), Тлупов (Житнев, 62).

Предупреждения: Мартынов, 9. Казанков, 13. Шалаев, 36. Сперцян, 84. Адамов, 90+5.

Удаление: Мартынов, 30.

Судья: Кукуляк (Калуга).

18 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Армавир» — «Балтика» (Калининград) — 1:1 (1:0)

Голы: Калмыков, 43 (1:0). Маркин, 52 (1:1).

«Армавир»: Матюша, Тен, Хайруллов, Концедалов, Кутин (Пономарев, 46), Безлихотнов (Лусикян, 58), Падерин (Поляков, 61), Гурфов, Замалиев, Калмыков (Клопков, 74), Иванченко (Рзаев, 67).

«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Маклаков, Наилсон, Альшин, Кузьмин (Глушков, 70), Чочиев (Жиронкин, 84), Кашчелан, Причиненко, Макарчук, Маркин.

Предупреждения: Кутин, 45. Тен, 50. Маклаков, 59. Лусикян, 85.

Судья: Васильев (Ижевск).

18 августа. Армавир. Стадион «Юность».