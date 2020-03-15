«Томь» обыграла «Краснодар-2»

«Томь» одержала победу в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Краснодара-2» (2:1).

В составе хозяев забивали Илья Визнович и Данила Буранов (с пенальти). У гостей отличился Илья Жигулев.

«Томь» набрала 39 оков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Краснодара-2» 28 очков и 13-я позиция.

Олимп-ФНЛ

27-й тур

«Томь» (Томск) — «Краснодар-2» — 2:1 (1:0)

Голы: Визнович, 45+1 (1:0). Жигулев, 70 (1:1). Буранов, 84 — с пенальти (2:1).

«Томь»: Вавилин, Горбатюк, Эдиев, Каккоев (Талалай, 50), Синяк, Иванов, Буранов, Плетнев (Ахъядов, 72), Киреенко, Долгов (Тлупов, 77), Визнович (Шалаев, 86).

«Краснодар-2»: Адамов, Марков, Стежко (Мартынов, 74), Бородин, Ивашин, Мацукатов, Сперцян (Якимов, 57), Жигулев, Кутовой (Сабуа, 59), Сергеев (Воротников, 65), Халназаров (Катрич, 85).

Предупреждение: Жигулев, 80.

Судья: Сафьян (Москва).

15 марта. Томск. Стадион «Труд».