"Томь" не смогла обыграть "Армавир", но сохранила второе место

"Армавир" и "Томь" сыграли вничью в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ. Томичи, несмотря на потерю очков, сохранили второе место в таблице. "Армавир" идет в зоне вылета 16-м.

В другой встрече "Балтика" взяла верх над "Авангардом" и покинула зону вылета. Куряне идут третьими.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

25-й тур

"Армавир" - "Томь" (Томск) - 0:0

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов, Лаук (Романенко, 85), Клопков, Поляков (Падерин, 74), Гурфов, Мичуренков (Веркашанский, 72).

"Томь": Смирнов, Мануйлов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Ставпец, М.В.Андреев (Сасин, 71), Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин (Пенчиков, 83).

Предупреждения: Мануйлов, 33. Мирошниченко, 39. Абдулавов, 39. Клопков, 84.

Удаление: Мануйлов, 79.

Судья: Волошин (Смоленск).

3 марта. Армавир. Стадион "Юность".

"Балтика" (Калининград) - "Авангард" (Курск) - 2:1 (1:1)

Голы: Саплинов, 7 (1:0). Стеклов, 24 (1:1). Магаль, 61 (2:1).

"Балтика": Помазан, Тишкин, Плопа, Магаль, Гасанов, Шаваев, Хадарцев (Каленкович, 74), Саплинов, Глушков (Дудиев, 74), Причиненко, Кузьмичев (Дядюн, 65).

"Авангард": Чагров, Багаев, Дашаев, Гоцук, Никитин, Макаров, Земсков (Машуков, 82), Коробов, Трошечкин (Каюмов, 76), Стеклов (Кубышкин, 79), Минаев (Федотов, 63).

Предупреждения: Гасанов, 10. Причиненко, 13. Тишкин, 19. Трошечкин, 41. Саплинов, 41. Кубышкин, 90+1.

Судья: Кукуян (Сочи).

3 марта. Калининград. Стадион "Калининград".