«Томь» одержала волевую победу над «Кубанью»
«Томь» в матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ обыграла «Кубань» со счетом 2:1.
На гол Максима Лаука на первой минуте хозяева ответили точными ударами Ильи Кубышкина и Сослана Таказова, который забил в свои ворота. На 61-й минуте Данил Савиных получил красную карточку, оставив «Томь» вдесятером.
После этого матча «Томь» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Кубань» с 8 очками — на предпоследней строчке.
13-й тур
«Томь» (Томск) — «Кубань» (Краснодар) — 2:1 (1:1)
Голы: Лаук, 1 (0:1). Кубышкин, 13 (1:1). Таказов, 60 — в свои ворота (2:1).
«Томь» (Томск): Арапов, Почивалин, Абрамов, Семейкин, Савиных, Ставпец, Кубышкин (И.Климов, 68), Кудряшов (Апшацев, 68), Кирсанов (Гордюшенко, 87), Радостев (Коробов, 88), Корж (Дмитриев, 83).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Таказов (Абдоков, 78), Грицаенко, Кармаев, Лобкарев (К.Климов, 86), Петров, Гурфов, Лаук, Сидоров, Шульгин (Саркисов, 34).
Предупреждения: Гурфов, 29. Таказов, 34. Савиных, 38. Лаук, 64. Дмитриев, 89.
Удаление: Савиных, 61.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
25 сентября. Томск. Стадион «Труд».
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