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«Томь» одержала волевую победу над «Кубанью»

14:07

«Томь» в матче 13-го тура ОЛИМП-ФНЛ обыграла «Кубань» со счетом 2:1.

На гол Максима Лаука на первой минуте хозяева ответили точными ударами Ильи Кубышкина и Сослана Таказова, который забил в свои ворота. На 61-й минуте Данил Савиных получил красную карточку, оставив «Томь» вдесятером.

После этого матча «Томь» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Кубань» с 8 очками — на предпоследней строчке.

13-й тур

«Томь» (Томск) — «Кубань» (Краснодар) — 2:1 (1:1)

Голы: Лаук, 1 (0:1). Кубышкин, 13 (1:1). Таказов, 60 — в свои ворота (2:1).

«Томь» (Томск): Арапов, Почивалин, Абрамов, Семейкин, Савиных, Ставпец, Кубышкин (И.Климов, 68), Кудряшов (Апшацев, 68), Кирсанов (Гордюшенко, 87), Радостев (Коробов, 88), Корж (Дмитриев, 83).

«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин, Таказов (Абдоков, 78), Грицаенко, Кармаев, Лобкарев (К.Климов, 86), Петров, Гурфов, Лаук, Сидоров, Шульгин (Саркисов, 34).

Предупреждения: Гурфов, 29. Таказов, 34. Савиных, 38. Лаук, 64. Дмитриев, 89.

Удаление: Савиных, 61.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

25 сентября. Томск. Стадион «Труд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Сергей Разин все материалы автора

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