«Томь» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ — 2:2. На счету томичей 20 очков после 13 туров и шестое место в таблице. «Спартак-2» имеет в активе 16 очков и занимает 11-ю строчку

Первенство России

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«Томь» (Томск) — «Спартак-2» (Москва) — 2:2 (0:1)

Голы: Данилин, 15 (0:1). Житнев, 48 (1:1). Киреенко, 62 (2:1). Глушенков, 70 (2:2).

«Томь»: Вавилин, Горбатюк, Мануйлов, Пенчиков, Каккоев, Шалаев, Казанков (Плетнев, 76), Калинский, Киреенко (Сасин, 81), Талалай, Житнев (Тлупов, 76).

«Спартак-2»: Акмурзин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Миронов (Р.Литвинов, 90+3), Глушенков (Самбу, 70), Маркитесов, Бакалюк, Васильев, Данилин, Нимели.

Предупреждения: Миронов, 52. Киреенко, 71. Шалаев, 84.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

14 сентября. Томск. Стадион «Труд».