"Томь" и "Нижний Новгород" вышли в переходные матчи

"Томь" сыграла вничью с "Факелом" (0:0) в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ. Напомним, что команда в прошлом туре обеспечила себе участие в переходных матчах после победы над "Спартаком-2" (2:1).

"Томь" с 64 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ.

Также в переходных играх сыграет "Нижний Новгород", который в 38-м туре обыграл "Мордовию" (3:1). Команда занимает четвертую строчку, набрав 62 очка.

Соперники обеих команд в переходных матчах определятся в заключительном туре РПЛ. В первом из стыковых матчей 14-я команда РПЛ встретится дома с 3-й командой ФНЛ, то есть с "Томью", а "Нижний Новгород" (4-я команда ФНЛ) примет у себя 13-ю команду РПЛ. Стыковые матчи пройду 30 мая и 2 июня.

Олимп - ФНЛ

38-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Томь" (Томск) - 0:0

"Факел" (Воронеж): Лантратов, Осипенко, Божин, Цвейба, Бабенков, Дутов (Черный, 68), Афанасьев (Кагермазов, 71), Молодцов, Макарчук (Джабраилов, 71), Олейников (Аршакян, 78), Бирюков.

"Томь" (Томск): Мелихов, Мануйлов, Эдиев, Запрягаев, Шумских, Сасин (И.Д.Андреев, 73), Ставпец (Кудряшов, 56), Калинский, М.В.Андреев, Тлупов (Макурин, 75), Гасилин (Крапухин, 80).

Предупреждения: Макарчук, 6. Бабенков, 15. Цвейба, 63. Кудряшов, 74. Шумских, 83.

Удаление: Бабенков, 58 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

25 мая. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

Олимп - ФНЛ

38-й тур

"Нижний Новгород" - "Мордовия" (Саранск) - 3:1 (2:0)

Голы: Голышев, 12 (1:0). Палиенко, 42 (2:0). Салугин, 55 (3:0). Киреев, 66 (3:1).

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хайруллов, Морозов (Симанов, 62), Палиенко, Сапета, Фомин, Носов (Скворцов, 81), Голышев, Салугин (Делькин, 72), Сергеев (Хрипков, 56).

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Ятченко (Деревягин, 46), Лебедев, Климов, Соболев (Навлетов, 46), Дворецков, Киреев, Орлов (Ермаков, 62), Поярков, Петров, Адаев.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

25 мая. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

Все об Олимп-ФНЛ - здесь