"Томь" и "Краснодар-2" сыграли вничью

В матче 26-го тура Олимп-ФНЛ "Томь" сыграла вничью с "Краснодаром-2" (0:0).

Томская команда набрала 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У второй команды "Краснодара" 40 очков и пятое место.

В следующем туре "Краснодар-2" примет "Сочи", а "Томь" на выезде сыграет против "СКА-Хабаровск".

Олимп-ФНЛ

26-й тур

"Томь" (Томск) - "Краснодар-2" - 0:0

"Томь": Смирнов, Бугаев, Эдиев, Пенчиков, Шумских, Ставпец, Калинский, М.В.Андреев (Макурин, 61), Шалаев, Тлупов, Гасилин (Сасин, 26).

"Краснодар-2": Адамов, Мартынов (Парадин, 78), Марков, Таранов, Ивашин, Якимов, Григорян (Назаров, 62), Черников, Онугха, Халназаров (Игнатьев, 46), Сергеев.

Предупреждения: Шалаев, 13. М.В.Андреев, 32. Мартынов, 64. Сасин, 76. Онугха, 81.

Судья: Шадыханов (Москва).

10 марта. Томск. Стадион "Труд".