«Томь» и «Иртыш» сыграли вничью, набрав первые очки в сезоне. «Енисей одолел «Аланию»
«Томь» и «Иртыш» сыграли вничью в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Очко стало для обоих клубов первым в сезоне. Они замыкают таблицу с одной ничьей и тремя поражениями.
В другой игре «Енисей» взял верх над «Аланией» — 3:2. Красноярцы временно поднялись на второе место в ФНЛ.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
4-й тур
«Томь» (Томск) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (1:1)
Голы: Рукас, 26 (0:1). Долгов, 39 (1:1).
«Томь»: Вавилин, Иванов (Синяк, 52), Зуев, Каленкович, Бычков, Андреев (Текучев, 46), Казанков (Киреенко, 67), Талалай, Буранов (Каменщиков, 90+1), Визнович, Долгов.
«Иртыш»: Авдюшкин, Масловский, Рукас, Крикуненко, Шлеермахер (Дергачев, 89), Кузнецов (Бурюкин, 70), Стеклов, Кротов, Подоксенов, Донсков, Гордиенко (Кербс, 71).
Предупреждения: Подоксенов, 30. Иванов, 45+1.
Судья: Амелин (Тула).
16 августа. Томск. Стадион «Труд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/