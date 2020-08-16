«Томь» и «Иртыш» сыграли вничью, набрав первые очки в сезоне. «Енисей одолел «Аланию»

«Томь» и «Иртыш» сыграли вничью в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1. Очко стало для обоих клубов первым в сезоне. Они замыкают таблицу с одной ничьей и тремя поражениями.

В другой игре «Енисей» взял верх над «Аланией» — 3:2. Красноярцы временно поднялись на второе место в ФНЛ.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

4-й тур

«Томь» (Томск) — «Иртыш» (Омск) — 1:1 (1:1)

Голы: Рукас, 26 (0:1). Долгов, 39 (1:1).

«Томь»: Вавилин, Иванов (Синяк, 52), Зуев, Каленкович, Бычков, Андреев (Текучев, 46), Казанков (Киреенко, 67), Талалай, Буранов (Каменщиков, 90+1), Визнович, Долгов.

«Иртыш»: Авдюшкин, Масловский, Рукас, Крикуненко, Шлеермахер (Дергачев, 89), Кузнецов (Бурюкин, 70), Стеклов, Кротов, Подоксенов, Донсков, Гордиенко (Кербс, 71).

Предупреждения: Подоксенов, 30. Иванов, 45+1.

Судья: Амелин (Тула).

16 августа. Томск. Стадион «Труд».