«Томь» и «Балтика» сыграли вничью (0:0) в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ. Игра прошла в Томске на стадионе «Труд».

«Балтика» с 26 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» — 9-я строчка и 25 баллов.

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Томь» (Томск) — «Балтика» (Калининград) — 0:0

«Томь» (Томск): Вавилин, Каленкович, Эдиев, Пенчиков, Горбатюк, Казанков (Плетнев, 74), Сасин (Мануйлов, 78), Шалаев, Калинский, Талалай (Шумских, 89), Тлупов (Житнев, 74).

«Балтика» (Калининград): Бориско, Наилсон, Тишкин, Кузьмин, Казаев, Альшин, Кашчелан, Дудиев, Макарчук, Шаваев, Аллеф (Маркин, 69).

Предупреждения: Казанков, 28. Сасин, 38. Калинский, 41. Казаев, 42. Аллеф, 44. Макарчук, 51. Наилсон, 57. Талалай, 64. Кашчелан, 66. Дудиев, 81.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

12 октября. Томск. Стадион «Труд».