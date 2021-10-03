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«Алания» победила «Томь» в матче ФНЛ

14:02
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«Алания» победила «Томь» в матче 15-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

У «Алании» отличились Давид Кобесов и Алан Багаев, который оформил дубль. За «Томь» забил Никита Кирсанов.

ФНЛ

15-й тур

«Томь» (Томск) — «Алания» (Владикавказ) — 1:3 (1:3)

Голы: Кирсанов, 11 (1:0). Дав.Кобесов, 15 (1:1). Багаев, 22 (1:2). Багаев, 45+1 (1:3).

«Томь» (Томск): Арапов, Станисавлевич (Савиных, 79), Семейкин, Почивалин, Абрамов (Зуйков, 46), Радостев (Апшацев, 46), Кирсанов, Кубышкин, Кудряшов (Гордюшенко, 46), Антипов (Леонов, 72), Корж.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов, Засеев (Цараев, 65), Багаев, Бутаев, Сосранов, Хугаев, Хосонов (Кокоев, 77), Дав.Кобесов (Гурциев, 74), Машуков (Хубулов, 66), Гиоргобиани (Хадарцев, 75).

Предупреждения: Гиоргобиани, 5. Радостев, 10. Дав.Кобесов, 20. Машуков, 43. Засеев, 56. Зуйков, 58. Хубулов, 70. Апшацев, 90. Кубышкин, 90+1.

Удаление: Хубулов, 88.

Судья: Машлякевич (Москва).

3 октября. Томск. Стадион «Труд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

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Обе забьют - да

15%

1.77
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ЦСКА 0
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Обе забьют - да

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Екатерина Савостина все материалы автора

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