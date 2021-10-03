«Алания» победила «Томь» в матче ФНЛ
«Алания» победила «Томь» в матче 15-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
У «Алании» отличились Давид Кобесов и Алан Багаев, который оформил дубль. За «Томь» забил Никита Кирсанов.
ФНЛ
15-й тур
«Томь» (Томск) — «Алания» (Владикавказ) — 1:3 (1:3)
Голы: Кирсанов, 11 (1:0). Дав.Кобесов, 15 (1:1). Багаев, 22 (1:2). Багаев, 45+1 (1:3).
«Томь» (Томск): Арапов, Станисавлевич (Савиных, 79), Семейкин, Почивалин, Абрамов (Зуйков, 46), Радостев (Апшацев, 46), Кирсанов, Кубышкин, Кудряшов (Гордюшенко, 46), Антипов (Леонов, 72), Корж.
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов, Засеев (Цараев, 65), Багаев, Бутаев, Сосранов, Хугаев, Хосонов (Кокоев, 77), Дав.Кобесов (Гурциев, 74), Машуков (Хубулов, 66), Гиоргобиани (Хадарцев, 75).
Предупреждения: Гиоргобиани, 5. Радостев, 10. Дав.Кобесов, 20. Машуков, 43. Засеев, 56. Зуйков, 58. Хубулов, 70. Апшацев, 90. Кубышкин, 90+1.
Удаление: Хубулов, 88.
Судья: Машлякевич (Москва).
3 октября. Томск. Стадион «Труд».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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