Точилин и Искаков - тренеры месяца в Олимп-ФНЛ

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин назван лучшим тренером марта в Олимп-ФНЛ по версии лиги. За месяц сочинцы провели пять игр, одержали четыре победы и не пропустили ни одного мяча. Сухая серия голкипера Николая Заболотного составляет уже 503 минуты. В турнирной таблице "Сочи" поднялся с шестого места на третье, выводящее в стыковые матчи за место в премьер-лиге.

В голосовании болельщиков первое место занял главный тренер "Тамбова" Мурат Искаков. Тамбовчане также набрали 13 очков из 15 возможных и лидируют в турнирной таблице с 6-очковым отрывом от преследователей. За Исхакова проголосовали 33,2 процента опрошенных. Вторым стал Евгений Калешин из "Балтики" (23,5 процента), третьим - Игорь Меньщиков из "Ротора" (17,2 процента).