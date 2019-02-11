Тихоновецкий покинул "Луч" и возглавит "Океан"

Александр Тихоновецкий покинул пост старшего тренера молодежной команды "Луча", сообщает официальный сайт клуба. Он станет главным тренером "Океана" (Находка).
38-летний специалист ранее выступал за "Луч" в качестве игрока. За команду он отыграл 10 лет, забив в ворота соперника 67 голов. Помимо "Океана" и "Луча" Александр играл в ЦСКА, "Черноморце", "Кубани", "Нижнем Новгороде" и "Алании".
Старшим тренером "молодежки" "Луча" станет Евгений Попов.
Дополнительная информация
http://fc-luch.com/news/aleksandr-tihonoveckiy-vozvrashchaetsya-v-okean
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