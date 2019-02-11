Тихоновецкий покинул "Луч" и возглавит "Океан"

Александр Тихоновецкий покинул пост старшего тренера молодежной команды "Луча", сообщает официальный сайт клуба. Он станет главным тренером "Океана" (Находка).

38-летний специалист ранее выступал за "Луч" в качестве игрока. За команду он отыграл 10 лет, забив в ворота соперника 67 голов. Помимо "Океана" и "Луча" Александр играл в ЦСКА, "Черноморце", "Кубани", "Нижнем Новгороде" и "Алании".

Старшим тренером "молодежки" "Луча" станет Евгений Попов.