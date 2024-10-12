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12 октября, 22:49

Тихонов после ничьей «Енисея» с «Родиной» пожаловался на позднее начало матча по красноярскому времени

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после ничьей в матче Мелбет-Первой лиги против «Родины» пожаловался на позднее начало матча по красноярскому времени.

«Мы играем в 12 часов ночи по Красноярскому времени. Обычно люди в это время спят. Можно было сыграть на день раньше, если поле, например, занято. Ну, хорошо, мы тоже будем в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Чтобы было удобно всем. Почему мы играем в 12 часов ночи? Поля нет? Понимаю. Но мы то страдаем. В 12 часов нормальные люди спят, а мы играем в футбол. Следующие игры в Красноярске «Родина» точно будет играть в 8 утра.

Вторую игру ВАР работает на команду «Родина». Был скандал и до этого. Сейчас арбитр находится в трех метрах от линии и поднимет флажок, что гол. Это не умаляет достоинства «Родины» – команда отличная», – сказал Тихонов на пресс-конференции.

«Родина» набрала 19 очков и поднялась на восьмое место в таблице. «Енисей» занимает десятую строчку, имея в активе 17 баллов.

В следующем матче первенства «Родина» сыграет в гостях с «Сочи» 19 октября, а «Енисей» днем позже примет «Уфу».

Андрей Тихонов
Первая лига
ФК Енисей
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
2
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
3
 Арсенал 13 6 7 0 11-5 25
4
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
5
 Балтика 13 5 6 2 12-9 21
6
 Сочи 13 5 5 3 22-14 20
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
9
 Ротор 13 4 6 3 10-8 18
10
 Чайка 13 4 5 4 15-16 17
11
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
12
 СКА-Хаб. 13 4 4 5 14-21 16
13
 КАМАЗ 13 4 3 6 12-10 15
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Алания 13 3 5 5 8-9 14
16
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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12.10 12:00
Уфа – Черноморец
 0 : 3
12.10 16:00
Урал – Тюмень
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12.10 17:00
Торпедо – Сокол
 5 : 0
12.10 18:00
Нефтехимик – Шинник
 1 : 0
12.10 20:00
Родина – Енисей
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13.10 14:00
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Равиль Нетфуллин

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Торпедо М

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П
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Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
Александр Нестеров

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 12 1 3
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