Тихонов после ничьей «Енисея» с «Родиной» пожаловался на позднее начало матча по красноярскому времени

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после ничьей в матче Мелбет-Первой лиги против «Родины» пожаловался на позднее начало матча по красноярскому времени.

«Мы играем в 12 часов ночи по Красноярскому времени. Обычно люди в это время спят. Можно было сыграть на день раньше, если поле, например, занято. Ну, хорошо, мы тоже будем в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Чтобы было удобно всем. Почему мы играем в 12 часов ночи? Поля нет? Понимаю. Но мы то страдаем. В 12 часов нормальные люди спят, а мы играем в футбол. Следующие игры в Красноярске «Родина» точно будет играть в 8 утра.

Вторую игру ВАР работает на команду «Родина». Был скандал и до этого. Сейчас арбитр находится в трех метрах от линии и поднимет флажок, что гол. Это не умаляет достоинства «Родины» – команда отличная», – сказал Тихонов на пресс-конференции.

«Родина» набрала 19 очков и поднялась на восьмое место в таблице. «Енисей» занимает десятую строчку, имея в активе 17 баллов.

В следующем матче первенства «Родина» сыграет в гостях с «Сочи» 19 октября, а «Енисей» днем позже примет «Уфу».