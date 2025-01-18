Тетрадзе назначен главным тренером ФК «Уфа»

Экс-защитник «Ромы» Омари Тетрадзе стал главным тренером «Уфы».

«Сегодня провели первое этому году совещание правления футбольного клуба «Уфа», на котором определили дальнейший вектор развития нашей команды.

По итогам встречи приняли решение назначить главным тренером команды «ФК Уфа» Омари Михайловича Тетрадзе.

Поставил все необходимые задачи, а именно — уверенно закрепиться в Первой Лиге», — написал исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Руслан Хабибов.

После первой части сезона Мелбет Первой лиги «Уфа» занимает 15-е место, имея в активе 20 баллов.