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Сегодня, 10:17

Источник: Тетрадзе может сменить Харлачева на посту главного тренера «Уфы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачев может покинуть клуб, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, вместо Харлачева пост главного тренера может занять Омари Тетрадзе.

Харлачев возглавляет «Уфу» с сентября 2023 года. После девяти туров уфимцы занимают 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

Источник: Legalbet
Евгений Харлачев
Омари Тетрадзе
ФК Уфа
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«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
6
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
7
 Чайка 9 3 4 2 12-8 13
8
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 СКА-Хаб. 9 2 2 5 5-15 8
17
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
18
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
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7.09 11:30
Урал – Ротор
 1 : 1
7.09 15:00
Шинник – Уфа
 2 : 0
7.09 17:00
Алания – Сочи
 1 : 1
7.09 17:30
КАМАЗ – Черноморец
 0 : 1
8.09 18:00
Нефтехимик – Енисей
 0 : 1
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
 2 : 2
9.09 20:00
Родина – Сокол
 2 : 0
9.09 20:15
Балтика – Тюмень
 2 : 1
10.09 16:00
СКА-Хаб. – Чайка
 1 : 0
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 8 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 7 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 5 1 0
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