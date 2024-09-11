Источник: Тетрадзе может сменить Харлачева на посту главного тренера «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачев может покинуть клуб, сообщает Legalbet.
По сведениям источника, вместо Харлачева пост главного тренера может занять Омари Тетрадзе.
Харлачев возглавляет «Уфу» с сентября 2023 года. После девяти туров уфимцы занимают 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|9
|5
|4
|0
|9-4
|19
|
2
|Урал
|9
|5
|3
|1
|15-7
|18
|
3
|Торпедо
|9
|4
|5
|0
|14-7
|17
|
4
|Балтика
|9
|4
|4
|1
|10-7
|16
|
5
|Сочи
|9
|4
|2
|3
|14-11
|14
|
6
|Родина
|9
|3
|5
|1
|10-7
|14
|
7
|Чайка
|9
|3
|4
|2
|12-8
|13
|
8
|Ротор
|9
|3
|4
|2
|8-6
|13
|
9
|Нефтехимик
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
10
|Енисей
|9
|4
|0
|5
|7-9
|12
|
11
|Сокол
|9
|2
|5
|2
|6-7
|11
|
12
|Черноморец
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|
13
|Алания
|9
|2
|3
|4
|6-7
|9
|
14
|Шинник
|9
|2
|3
|4
|4-7
|9
|
15
|КАМАЗ
|9
|2
|2
|5
|6-7
|8
|
16
|СКА-Хаб.
|9
|2
|2
|5
|5-15
|8
|
17
|Уфа
|9
|1
|3
|5
|8-14
|6
|
18
|Тюмень
|9
|1
|2
|6
|6-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.09
|11:30
|
Урал – Ротор
|1 : 1
|7.09
|15:00
|
Шинник – Уфа
|2 : 0
|7.09
|17:00
|
Алания – Сочи
|1 : 1
|7.09
|17:30
|
КАМАЗ – Черноморец
|0 : 1
|8.09
|18:00
|
Нефтехимик – Енисей
|0 : 1
|9.09
|19:00
|
Торпедо – Арсенал
|2 : 2
|9.09
|20:00
|
Родина – Сокол
|2 : 0
|9.09
|20:15
|
Балтика – Тюмень
|2 : 1
|10.09
|16:00
|
СКА-Хаб. – Чайка
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|8
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|7
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|5
|1
|0
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