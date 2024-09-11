Источник: Тетрадзе может сменить Харлачева на посту главного тренера «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Евгений Харлачев может покинуть клуб, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, вместо Харлачева пост главного тренера может занять Омари Тетрадзе.

Харлачев возглавляет «Уфу» с сентября 2023 года. После девяти туров уфимцы занимают 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.