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«Текстильщику» разрешили проводить домашние матчи в присутствии зрителей

13:31
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«Текстильщик» получил разрешение проводить домашние матчи в присутствии зрителей, сообщает 26 февраля пресс-служба ФНЛ в Telegram.

С 6 марта трибуны арены в Иванове можно будет заполнять на 30 процентов.

«Текстильщик» — единственная команда дивизиона, которая в текущем сезоне провела все домашние матчи без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Дополнительная информация:

https://t.me/fnlru/887

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