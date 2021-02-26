«Текстильщику» разрешили проводить домашние матчи в присутствии зрителей

«Текстильщик» получил разрешение проводить домашние матчи в присутствии зрителей, сообщает 26 февраля пресс-служба ФНЛ в Telegram.

С 6 марта трибуны арены в Иванове можно будет заполнять на 30 процентов.

«Текстильщик» — единственная команда дивизиона, которая в текущем сезоне провела все домашние матчи без зрителей в связи с пандемией коронавируса.