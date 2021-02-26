«Текстильщику» разрешили проводить домашние матчи в присутствии зрителей
13:31
«Текстильщик» получил разрешение проводить домашние матчи в присутствии зрителей, сообщает 26 февраля пресс-служба ФНЛ в Telegram.
С 6 марта трибуны арены в Иванове можно будет заполнять на 30 процентов.
«Текстильщик» — единственная команда дивизиона, которая в текущем сезоне провела все домашние матчи без зрителей в связи с пандемией коронавируса.
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