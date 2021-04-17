«СКА-Хабаровск» в гостях разгромил «Чертаново» при судействе Пустовойтовой
17 апреля состоялись очередные матчи 37-го тура Олимп-ФНЛ.
«Текстильщик» и «Шинник» в Иваново разошлись миром — 0:0.
«СКА-Хабаровск» в гостях разгромил «Чертаново» со счетом 4:0. У хабаровчан отличились Барков, Малеев, Булия и Назаров.
Олимп — ФНЛ. 37-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Макушкин, Хрипков, Фомин, Горюшкин, Батов, Агеев (Каменщиков, 61), Сысуев, Мосейчук (Маричев, 79), Бачинский (Альшанский, 81).
«Шинник» (Ярославль): Матюша, Покидышев, Стешин, Поляков, Игнатович (Голуб, 74), Зинков (Азявин, 77), Самойлов, Носов (Игнатенко, 65), Гонгапшев (Каретник, 55), Сикоев, Низамутдинов (Тананеев, 82).
Предупреждения: Агеев, 50. Игнатович, 70.
Судья: Сафьян (Москва).
17 апреля. Иваново. Стадион «Текстильщик».
«Чертаново» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:4 (0:3)
Голы: Барков, 16 — с пенальти (0:1). Малеев, 34 (0:2). Булия, 45+1 (0:3). Назаров, 65 (0:4).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Гудков, Никитенков (Ляхов, 56), Молодняков, Сулейманов (Тюменцев, 46), Соколов (Алексеев, 77), Рудковский (Великородный, 75), Завезен, Канищев, Пиняев (Молчанов, 88).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Эммерсон, Суслов, Назаров, Никифоров, Георгиевский (Иванков, 77), Квеквескири (Грачев, 60), Малеев (Батютин, 68), Колесниченко, Булия, Барков (Безлихотнов, 61. Брагин, 70).
Предупреждения: Бартасевич, 2. Рудковский, 35. Квеквескири, 41. Грачев, 78. Эммерсон, 80.
Судья: Пустовойтова (Москва).
17 апреля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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