«Текстильщик» продлил соглашения с тренерским штабом, который работал в прошлом спортивном сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Возглавляет коллектив главный тренер Сергей Павлов. Его помощники: Александр Гущин и Игорь Тихонов, тренер по работе с вратарями Александр Гутеев.

В минувшем сезоне чемпионата Олимп ФНЛ «Текстильщик» занял 18-е место. Так как сезон был прерван досрочно из-за эпидемии коронавируса, клуб не вылетает в ПФЛ.