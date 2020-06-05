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«Текстильщик» продлил соглашения с тренерским штабом

11:37
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«Текстильщик» продлил соглашения с тренерским штабом, который работал в прошлом спортивном сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

Возглавляет коллектив главный тренер Сергей Павлов. Его помощники: Александр Гущин и Игорь Тихонов, тренер по работе с вратарями Александр Гутеев.

В минувшем сезоне чемпионата Олимп ФНЛ «Текстильщик» занял 18-е место. Так как сезон был прерван досрочно из-за эпидемии коронавируса, клуб не вылетает в ПФЛ.

Дополнительная информация:

https://fc-textil.ru/novosti/shtab-rabotaet/

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