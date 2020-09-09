«Текстильщик» обыграл «Томь» в выездном матче 8-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. Клуб из Иваново поднялся на девятое место в таблице. На счету «Томи» 2 очка после 8 игр и предпоследняя строчка.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

8-й тур

«Томь» (Томск) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:2 (0:0)

Голы: Сысуев, 65 — с пенальти (0:1). Сидоров, 90+1 (0:2).

«Томь»: Арапов, Бугриев, Синяк, Белов, Зуев, Текучев (Казанков, 57), Киреенко (Дмитриев, 85), Шалаев (Буранов, 63), Поярков, Ахъядов (Долгов, 73), Каменщиков (Визнович, 66).

«Текстильщик»: Смирнов, Губочкин, Обивалин, Сысуев, Агеев (Сидоров, 63), Горюшкин (Шленкин, 90+3), Маричев (Фомин, 71), Солодков, Романенко (Батов, 71), Аппаев, Бачинский (Мосейчук, 82).

Предупреждения: Зуев, 16. Каменщиков, 23. Маричев, 39. Дмитриев, 87. Поярков, 90+3.

Судья: Чебан (Москва).

9 сентября. Томск. Стадион «Труд».