"Текстильщик" обыграл "Нефтехимик". Первая победа в сезоне для клуба из Иваново

"Текстильщик" одержал победу в гостях над "Нефтехимиком"​ (2:1) в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ. В составе команды из Иваново отличились полузащитник Евгений Маричев и защитник Николай Радченко​.

Для "Текстильщика" эта победа стала первой в сезоне-2019/20 - 4 очка после 6 туров, 18-я строчка в турнирной таблице ФНЛ. "Нефтехимик" - 8 баллов и 9-е место.

Олимп – ФНЛ

6-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Текстильщик" (Иваново) – 1:2 (0:0)

Голы: А.Радченко, 71 (0:1). Макаров, 74 (1:1). Маричев, 82 (1:2).

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Исупов, Потапов, Семенов, Куликов, Макаров (Антонов, 79), Уридия, Соловьев (Петров, 76), Шадрин (Галиулин, 70), Хубаев (Киреев, 78), Ситдиков, Мичуренков (Галиакберов, 46).

"Текстильщик" (Иваново): Смирнов, Фомин, Шилов, Н.Радченко, Гайдуков (Путилин, 85), Мухаметзянов (Трегулов, 72), Горюшкин, Маричев, Сидоров (Андреев, 61), Юрченко (Попов, 59), А.Радченко.

Предупреждения: Маричев, 42. Макаров, 44. Шилов, 45+1. Смирнов, 89.

Судья: Жабченко (Краснодар).

3 августа. Казань. Стадион "Рубин".