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«Текстильщик» обыграл «Краснодар-2»

15:07

«Текстильщик» в домашнем матче 22-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Краснодар-2» (1:0).

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (0:0)

Гол: Фомин, 81.

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Шилов, Макушкин, Фомин, Попов (Гайдуков, 66), Батов (Андреев, 81), Сиротов (Маричев, 90), Солодков (Мухаметзянов, 78), Горюшкин, Юрченко, Радченко (Трегулов, 88).

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Стежко, Григорян (Марков, 69), Жигулев, Якимов (Черников, 20), Мацукатов (Сперцян, 74), Онугха, Сергеев (Халназаров, 74. Шершнев, 79).

Предупреждения: Жигулев, 8. Фомин, 28. Солодков, 44. Попов, 62. Черников, 65. Макушкин, 68. Стежко, 69. Марков, 89.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

9 ноября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/

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