«Текстильщик» и «Факел» разошлись миром
В матче 16-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Текстильщик» принимал «Факел». Команда разошлись миром — 0:0.
Олимп — ФНЛ
16-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж) — 0:0
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Обивалин, Губочкин, Макушкин, Сидоров (Сысуев, 72. Шленкин, 87), Горюшкин, Мосейчук (Морозов, 90+2), Мухаметзянов, Солодков (Бачинский, 59), Батов (Маричев, 46), Аппаев.
«Факел» (Воронеж): Саутин, Дашаев (Пейчинович, 39), Брызгалов, Почивалин, Дмитриев (Зайцев, 76), Акбашев, Никитин, Дроздов (Седов, 82), Мастерной, Замалиев, Разборов (Земсков, 65).
Предупреждения: Почивалин, 14. Замалиев, 19. Батов, 38. Макушкин, 41. Маричев, 57. Акбашев, 67.
Судья: Буланов (Саранск).
17 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/