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«Текстильщик» и «Факел» разошлись миром

20:51
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В матче 16-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Текстильщик» принимал «Факел». Команда разошлись миром — 0:0.

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж) — 0:0

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Обивалин, Губочкин, Макушкин, Сидоров (Сысуев, 72. Шленкин, 87), Горюшкин, Мосейчук (Морозов, 90+2), Мухаметзянов, Солодков (Бачинский, 59), Батов (Маричев, 46), Аппаев.

«Факел» (Воронеж): Саутин, Дашаев (Пейчинович, 39), Брызгалов, Почивалин, Дмитриев (Зайцев, 76), Акбашев, Никитин, Дроздов (Седов, 82), Мастерной, Замалиев, Разборов (Земсков, 65).

Предупреждения: Почивалин, 14. Замалиев, 19. Батов, 38. Макушкин, 41. Маричев, 57. Акбашев, 67.

Судья: Буланов (Саранск).

17 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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