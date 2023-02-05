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Сегодня, 14:00

Тренер «Алании» о работе с Карпиным: «Нормальный мужик!»

Тедеев вспомнил о работе с Валерием Карпиным в «Ростове»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Заур Тедеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» вспомнил период работы с Валерием Карпиным в «Ростове».

— В «Ростове» вы работали с Валерием Карпиным, а потом сказали про него: «У этого тренера безумная харизма». Можно пример?

— Прежде всего подкупает то, как он чувствует игроков, а они его. Наработать это невозможно. Либо у тебя это есть от природы, либо нет. Валерий Георгиевич моментально устанавливает контакт с подопечными. Он не боится экспериментировать, давать шанс молодым, искать что-то новое. Карпин все делает без раскачки. Он очень внимателен, знает все про каждого футболиста. Болею и переживаю за «Ростов» в РПЛ. Мне очень нравилось с ним общаться и работать. Нормальный мужик!

— Он вас как-то подбадривал в первой части сезона? Писал вам: «Жду «Аланию» в РПЛ»?

— Нет. Такого не было. Хотя мы на связи. Поздравил его с днем рождения, он ответил. Ежедневного контакта нет. Валерий Георгиевич сейчас сильно загружен: клуб, сборная. Я все понимаю.

— С Карпиным вы поработали. А есть еще тренер РПЛ, у которого вы бы хотели пройти стажировку?

— Больше всего меня учат детские тренеры.

— Даже так?

— Обращаю внимание на психологические особенности в их работе. Там все очень тонко. А что касается тренеров РПЛ, то я с каждым хочу пообщаться! У каждого своя история, свой путь. Да в России всегда хватало сильных специалистов. Если брать Осетию, то это Валерий Георгиевич Газзаев, у которого я немного поиграл. Записывал его тренировки, впитывал все. Глыба!

— Но и от нагрузок его, наверное, «пострадали».

— Бывало... Я прошел с ним сборы. Провел матч в высшей лиге. Но, считаю, он все делал правильно, потому что выигрывал чемпионат России.

Полностью интервью Тедеева «СЭ» читайте здесь

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
0
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В «Алании» ответили на вопрос, успеют ли перестроить стадион к лету
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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