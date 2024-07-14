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Сегодня, 18:51

Тазабаев стал главным тренером «Алании»

Алина Савинова
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Султан Тазабаев назначен главным тренером «Алании», сообщает пресс-служба владикавказского клуба.

Сроки контракта с 50-летним специалистом не уточняются. Ранее исполняющим обязанности главного тренера команды был Сослан Бетеев.

Тазабаев в разные годы работал в «Волге», «Текстильщике», «Енисее», «Тереке» и других командах.

В первом туре ФНЛ-1 сезона-2024/25 «Алания» встретится с «Уфой». Матч пройдет в понедельник, 15 июля.

Источник: https://t.me/fcalania/11859
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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