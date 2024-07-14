Тазабаев стал главным тренером «Алании»
Султан Тазабаев назначен главным тренером «Алании», сообщает пресс-служба владикавказского клуба.
Сроки контракта с 50-летним специалистом не уточняются. Ранее исполняющим обязанности главного тренера команды был Сослан Бетеев.
Тазабаев в разные годы работал в «Волге», «Текстильщике», «Енисее», «Тереке» и других командах.
В первом туре ФНЛ-1 сезона-2024/25 «Алания» встретится с «Уфой». Матч пройдет в понедельник, 15 июля.
Источник: https://t.me/fcalania/11859
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|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|
12
|Тюмень
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
13
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Сочи
|1
|0
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|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|2 : 0
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|0 : 1
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
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Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|1
|
|
Алексей Каштанов
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Никита Бурмистров
Сочи
|1
|0
|1
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