Тазабаев стал главным тренером «Алании»

Султан Тазабаев назначен главным тренером «Алании», сообщает пресс-служба владикавказского клуба.

Сроки контракта с 50-летним специалистом не уточняются. Ранее исполняющим обязанности главного тренера команды был Сослан Бетеев.

Тазабаев в разные годы работал в «Волге», «Текстильщике», «Енисее», «Тереке» и других командах.

В первом туре ФНЛ-1 сезона-2024/25 «Алания» встретится с «Уфой». Матч пройдет в понедельник, 15 июля.