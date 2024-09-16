Тазабаев покинул пост главного тренера «Алании»

«Алания» в своих социальных сетях объявила об уходе из команды главного тренера Султана Тазабаева.

«Футбольный клуб «Алания» благодарит специалиста за профессионализм и проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба из Владикавказа.

В ближайшее время «Алания» объявит, кто будет готовить команду к предстоящему матчу с «Нефтехимиком», который пройдет 21 сентября.

Тазабаев возглавлял «Аланию» с середины июля 2024 года. Красно-желтые под его руководством одержали две победы, потерпели пять поражений и три раза сыграла вничью.