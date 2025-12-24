Ташуев стал главным тренером «Енисея»

«Енисей» объявил о назначении Сергея Ташуева новым главным тренером команды.

Контракт с 66-летним специалистом подписан на полтора года. Он сменил в красноярском клубе Андрея Тихонова, о расторжении контракта с которым «Енисей» объявил 9 декабря.

«Енисей» ушел на зимнюю паузу на 13-м месте в Первой лиге. Красноярцы набрали 23 очка в 21 туре.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года. До этого он тренировал «Факел», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Спартак» из Нальчика, «Салют» и «Краснодар».