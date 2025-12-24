Ташуев стал главным тренером «Енисея»
«Енисей» объявил о назначении Сергея Ташуева новым главным тренером команды.
Контракт с 66-летним специалистом подписан на полтора года. Он сменил в красноярском клубе Андрея Тихонова, о расторжении контракта с которым «Енисей» объявил 9 декабря.
«Енисей» ушел на зимнюю паузу на 13-м месте в Первой лиге. Красноярцы набрали 23 очка в 21 туре.
Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года. До этого он тренировал «Факел», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Спартак» из Нальчика, «Салют» и «Краснодар».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|13
|11
|1
|1
|41-14
|34
|
2
|Сочи
|13
|8
|2
|3
|22-14
|26
|
3
|Велес
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Урал
|13
|7
|4
|2
|21-8
|25
|
5
|Торпедо
|13
|7
|3
|3
|24-10
|24
|
6
|Спартак Кс
|13
|7
|3
|3
|18-13
|24
|
7
|Шинник
|13
|4
|7
|2
|17-13
|19
|
8
|Ротор
|13
|5
|3
|5
|22-16
|18
|
9
|Уфа
|13
|4
|6
|3
|16-14
|18
|
10
|Арсенал
|13
|4
|4
|5
|15-24
|16
|
11
|Волга
|14
|4
|3
|7
|18-21
|15
|
12
|Челябинск
|13
|4
|3
|6
|17-21
|15
|
13
|Енисей
|13
|3
|5
|5
|15-25
|14
|
14
|Ленинградец
|13
|3
|4
|6
|11-23
|13
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|0
|9
|9-19
|12
|
16
|КАМАЗ
|13
|2
|4
|7
|14-22
|10
|
17
|СКА-Хабаровск
|13
|1
|4
|8
|14-26
|7
|
18
|Текстильщик
|13
|1
|4
|8
|8-21
|7
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|19:00
|Ротор – Сочи
|- : -
|17.10
|11:30
|Енисей – Торпедо
|- : -
|17.10
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|17.10
|16:00
|КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|17.10
|16:30
|Спартак Кс – Ленинградец
|- : -
|18.10
|08:00
|СКА-Хабаровск – Волга
|- : -
|18.10
|13:00
|Урал – Нижний Новгород
|- : -
|18.10
|15:00
|Текстильщик – Челябинск
|- : -
|18.10
|17:00
|Велес – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|16
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|12
|
|
Матвей Урванцев
Челябинск
|7
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|12
|1
|4
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