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Тарханов считает, что «Енисей» сделал правильный выбор, назначив Тихонова

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Енисея» Александр Тарханов поделился мнением о назначении Андрея Тихонова.

«Енисей» сделал правильный выбор, сделав ставку именно на Тихонова. Считаю, что остальные кандидаты не подходили на эту должность. Команде нужен опытный специалист, способный дать футболистам новый импульс, построить команду, способную бороться за место повыше. Андрей как раз такой человек», — цитирует Тарханова RT.

Тихонов был назначен главным тренером «Енисея» 10 января 2024 года. Ранее специалист работал в данном клубе в период с 2016 по 2017 год.

В первой части сезона-2023/24 Мелбет-Первой лиги красноярский клуб занял 10-е место, набрав 24 очка.

Источник: RT
Андрей Тихонов
ФК Енисей
Александр Тарханов
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Масалитин поддержал назначение Тихонова в «Енисей»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
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Нефтехимик – Алания
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Волгарь – СКА-Хаб.
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