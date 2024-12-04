Тарханов объяснил назначение Ари на пост спортивного директора «Торпедо»
Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал назначение Ари на пост спортивного директора «Торпедо».
«Наверное, его взяли, чтобы команда выходила в РПЛ. Поэтому бразильский рынок он хорошо знает и может помочь. Сейчас из всех регионов нужно выбирать из Южной Америке», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
3 декабря московское «Торпедо» объявило о назначении Ари спортивным директором клуба. Срок соглашения с 38-летним специалистом не уточняется.
Источник: Vprognoze.ru
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