Экс-тренер «Енисея» Александр Тарханов, с сентября возглавляющий болгарскую «Славию», объяснил, почему покинул красноярский клуб.

— Ваш отъезд в сентябре из «Енисея» в Болгарию удивил многих. Что подтолкнуло к такому решению?

— Я работал в «Крыльях», «Сатурне», «Урале» — и везде к футбольному клубу было внимание со стороны руководителей региона. А в Красноярск приехал — тишина. Последней каплей стала победа над «Крыльями». Обыграли команду, которая еще вчера выступала в РПЛ, но от губернатора никакой реакции. Ни звонков, ни поздравлений. Казалось, там вообще никому ничего не надо. У клуба огромные проблемы, помощи нет... Терпение лопнуло. Понял, что дальше оставаться в «Енисее» бессмысленно. Но едва объявил об уходе, ситуация изменилась.

— Это как же?

— Я наконец встретился с Александром Уссом, губернатором Красноярского края. Как выяснилось, он был не в курсе, что на самом деле происходит в «Енисее». Сам мне сказал: «Я многого не знал». Не посвящали его в проблемы клуба.

— Чудеса.

— Вы же понимаете — у такого человека помимо футбола забот хватает. Но с того дня взял команду под личный контроль, помогает по всем вопросам. Алексей Ивахов, директор клуба, теперь общается с губернатором напрямую.

— Жизнь налаживается?

— Да. Задача номер один — расплатиться с долгами, которые остались от предыдущего руководства. Из-за этого Палата по разрешению споров закрыла клубу заявку. Меня же губернатор попросил курировать «Енисей». Так что и в Болгарии на связи с тренерским штабом и Иваховым.

— Три с половиной месяца в Красноярске — потерянное время?

— Нет-нет, в родной город вернулся с удовольствием. В сжатые сроки удалось собрать крепкую команду и выстроить игру, ребята меня слушали. Стартовали неплохо, к зимнему перерыву могли бы закрепиться в группе лидеров, если бы не коронавирус, из-за которого «Енисею» в трех матчах присудили техническое поражение со счетом 0:3. Честно вам скажу — состоялась бы встреча с губернатором раньше, я бы никуда не уехал.

— Как возник вариант с Болгарией?

— Позвонил Венцеслав Стефанов, президент «Славии». Мы давно знакомы, четыре года назад я уже работал в этом клубе. В трубке услышал: «Саша, мы проиграли пять матчей подряд, опустились на последнее место, тренер ушел. Положение аховое. Если можешь — приезжай, принимай команду». Я согласился. К тому моменту уже решил покинуть «Енисей».

— В деньгах выиграли?

— Нет. Скорее, другие факторы повлияли — в Болгарии климат мягче, перелетов меньше. С возрастом эти вещи тоже начинаешь учитывать. А зарплата меня вообще не волнует, ее обсуждаю в последнюю очередь. На первом месте — интерес к работе и желание руководства создать условия для достижения результата.

— Юрий Газзаев, который тренировал «Енисей» в прошлом году, говорил мне, что со всеми надбавками получал в месяц около 400 тысяч рублей. А вы?

— Примерно столько же. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Тарханова — здесь