Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов прокомментировал решение приостановить футбольную карьеру.

«Друзья, наступил непростой момент для меня. Я принял решение приостановить профессиональную карьеру. Принял это решение в связи с тем, что мы ждем появления на свет моего четвертого ребенка. Думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Пока не знаю, что будет дальше. Надо немного подумать, взять паузу», — сказал Тарасов в видео, опубликованном в Instagram.

Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В июле 2021 года он подписал контракт с «Велесом». За московский клуб он провел 9 матчей и забил 1 мяч.