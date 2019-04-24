"Тамбов" в случае выхода в премьер-лигу будет проводить домашние матчи на стадионе "Мордовия Арена", сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова. Нынешняя арена на данный момент не соответствует требованиям РПЛ и должна быть модернизирована. Расстояние между Тамбовом и Саранском по трассе составляет около 400 км.

- Ясность есть. Это будет "Мордовия-Арена", - сказал Худяков, отвечая на вопрос о том, где команда будет проводить домашние игры, если пробьется в РПЛ. - Думаю, мы будем играть там полтора месяца - с середины июля до начала сентября. А уже в сентябре будем играть на нашем стадионе.

"Тамбов" занимает первое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав в 32 матчах 62 очка.