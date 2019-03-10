В матче 26-го тура Олимп-ФНЛ лидер чемпионата "Тамбов" сыграл вничью с "Тюменью" – 1:1. У хозяев отличился Олег Чернышов, у гостей – Астемир Гордюшенко.

"Тамбов" набрал 51 очко и продолжает занимать 1-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Тюмень", имея в своем активе 25 очков, находится на 18-м месте.

26-й тур

"Тамбов" – "Тюмень" – 1:1 (0:1)

Голы: Гордюшенко, 3 (0:1). Чернышов, 86 (1:1).

"Тамбов": Шелия, Чистяков, Рыбин, Горбатюк, Чуперка, Кленкин (Чернышов, 77), Хосонов (Мамтов, 69), Альшин (Муйива, 68), Килин, Аппаев, Обухов (Рагулькин, 80).

"Тюмень": Бучнев, Бем, Васиев, Лихачев, Леонтьев, Чудин, Милосавлев (Глухов, 69), Маринкович (Митрович, 30), Рябокобыленко, Гордюшенко (Щербак, 51), Вотинов (Коваленко, 83).

Предупреждения: Васиев, 22. Кленкин, 43. Альшин, 48.

Удаление: Васиев, 25.

Судья: Панин (Московская область).

10 марта. Тамбов. Стадион СТЦ "Тамбов".