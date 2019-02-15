"Тамбов" разгромил "Урал" на Кипре

"Тамбов" с разгромным счетом победил "Урал" в матче Олимп-Кубка ФНЛ, который проходит на Кипре. Дублем в составе "Тамбова" отметился полузащитник Олабиран Муйива, у екатеринбургского клуба отличился хавбек Эдуард Валиахметов.

"Тамбов" занял первое место в группе С, одержав 3 победы в 3 матчах. "Урал" опустился на 3-ю строчку.

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа C

"Тамбов" - "Урал" - 4:1 (1:0)

Голы: Обухов, 32 (1:0). Аппаев, 48 (2:0). Муйива, 61 (3:0). Муйива, 80 (4:0). Валиахметов, 88 (4:1).

"Урал": Баклов, Герасимов (Дорожинский, 46), Шанбиев (Гейкин, 46), Лукьянчиков, Горин, Серченков, Магомадов, Лукоянов, Галимов, Голубцов, Брагин (Валиахметов, 59).

Предупреждения: Чуперка, 45. Мищенко, 52. Магомадов, 56. Голубцов, 66. Овсиенко, 72. Альшин, 82.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

15 февраля. Пафос. Стадион "Пафиако".

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