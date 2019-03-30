"Тамбов" обыграл "Луч" и упрочил лидерство в Олимп-ФНЛ

"Тамбов" победил "Луч" в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Это позволило команде Тимура Шипшева упрочить лидерство в таблице. На ее счету 60 очков, "Томь" отстает на 6.

В другой игре "Армавир" и "Спартак-2" обошлись без забитых мячей. Армавирцы находятся в зоне вылета.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

29-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Шинник" (Ярославль) - 1:1 (1:1)

Голы: Гелоян, 6 (0:1). Черников, 22 (1:1).

Нереализованный пенальти: Самойлов, 17 (вратарь)

"Краснодар-2": Адамов, Марков, Мартынов, Таранов, Бородин (Текучев, 46), Ивашин, Григорян (Рзаев, 74), Сперцян (Якимов, 86), Черников, Онугха (Халназаров, 59), Кутовой.

"Шинник": Яшин, Иванов, Цховребов, Покидышев, Камилов (Нарылков, 90+1), Самойлов, Шайморданов (Алейников, 65), Дроздов, Кожемякин, Гелоян (Низамутдинов, 63), Самодин (Мацхарашвили, 83).

Предупреждения: Онугха, 28. Алейников, 67. Текучев, 82. Якимов, 90+2.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

30 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

"Армавир" - "Спартак-2" (Москва) - 0:0

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Таказов, Безлихотнов (Лаук, 70), Лусикян, Клопков, Поляков (Романенко, 84), Суханов (Гурфов, 63), Мичуренков (Веркашанский, 73).

"Спартак-2": Терешкин, Гапонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакаев (Фольмер, 57), Полубояринов, Тюнин (Бакалюк, 32), Маркитесов (Васильев, 46), Нимели (Мазуров, 90+1), Руденко.

Предупреждения: Безлихотнов, 25. Концедалов, 74. Терешкин, 85. Веркашанский, 88.

Судья: Кукуляк (Калуга).

30 марта. Армавир. Стадион "Юность".