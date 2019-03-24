"Тамбов" обыграл "Чертаново" и продолжает лидировать

"Тамбов" выиграл у "Чертаново" (1:0) в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 58-й минуте забил Владимир Обухов.

"Тамбов" набрал 57 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. У "Чертаново" 42 очка и седьмая позиция на данный момент. В параллельном матче "Шинник" и "Армавир" сыграли вничью (0:0).

Олимп-ФНЛ

28-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Тамбов" - 0:1 (0:0)

Гол: Обухов, 58.

"Чертаново": Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Герчиков (Никулин, 70), Тюменцев (Молчанов, 69), Ежов, Пруцев, Витюгов (Редькович, 84), Горшков, Сарвели.

"Тамбов": Шелия, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Кашчелан (Думбья, 46), Чернышов (Мамтов, 90+2), Кленкин, Килин, Чуперка, Обухов (Рагулькин, 87), Аппаев (Альшин, 65).

Предупреждения: Ежов, 25. Кашчелан, 28. Кленкин, 36. Рыбин, 52. Тюменцев, 53. Чуперка, 64. Никулин, 72. Чернышов, 76. Сарвели, 81.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

24 марта. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

"Шинник" (Ярославль) - "Армавир" - 0:0

"Шинник": Яшин, Иванов, Цховребов, Магадиев, Покидышев, Самойлов, Шайморданов, Нарылков (Камилов, 46), Дроздов, Низамутдинов, Гелоян.

"Армавир": Руденок, Соловьев, Концедалов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов (Романенко, 81), Лусикян, Клопков, О.Поляков (Веркашанский, 69), Гурфов, Мичуренков (Синявский, 81).

Предупреждения: О.Поляков, 36. Цховребов, 51. Мичуренков, 64. Камилов, 78. Веркашанский, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

24 марта. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".