"Тамбов" объявил о назначении Григоряна на пост главного тренера

"Тамбов" на своем официальном сайте объявил о назначении Александра Григоряна на пост главного тренера. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20. В тренерский штаб Григоряна войдут Сергей Первушин, Сергей Куликов и Евгений Стукалов.

"Тамбов" занимает 1-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 62 очка. "Волки" на 4 балла опережают "Сочи", идущий на 2-й строчке.

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