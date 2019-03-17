"Тамбов" на выезде обыграл "Сибирь" и продолжает лидировать в турнирной таблице

"Тамбов" в гостях выиграл у "Сибири" (2:0) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Владимир Обухов и Данил Кленкин.

"Тамбов" набрал 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. У "Сибири" 24 очка и 19-е место.

В следующем туре "Тамбов" на выезде сыграет с "Чертаново", а "Сибирь" - С "Ротором"

Олимп - ФНЛ

27-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) - "Тамбов" - 0:2 (0:1)

Голы: Обухов, 3 (0:1). Кленкин, 69 (0:2).

"Сибирь": Киселев, Смирнов, Аравин (Ларенц, 79), Полюткин, Киреенко, Дудолев (Антипов, 77), Азаров (Макаренко, 72), Беляев (Орлов, 78), Чеботару, Гладышев, Житнев.

"Тамбов": Шелия, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Кашчелан, Чернышов (Рагулькин, 60), Хосонов (Кленкин, 21), Килин, Чуперка (Думбья, 80), Обухов (Мамтов, 74), Аппаев.

Предупреждения: Беляев, 16. Чеботару, 45. Гладышев, 50. Чуперка, 71. Шелия, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).

17 марта. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".