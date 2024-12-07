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Сегодня, 09:30

Талалаев ответил Канчельскису: «Многие команды, где он работал, уже закрылись или судятся с ним»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Андрей Талалаев.
Фото ФК «Балтика»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» ответил на критику со стороны бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса.

— Как минимум один критик на федеральном уровне у вас остался. Имею в виду Андрея Канчельскиса, который не так давно сказал про вас следующее: «Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели — об этом он не говорит. Ему надо было в «Химках» остаться, чего не остался-то? Трусость это, что он об этом не говорит».

— Не комментирую слова людей. Комментирую только поступки. Что сделал Канчельскис, закончив играть в футбол? Многие команды, где он был, уже закрылись или судятся с ним... Поэтому не намерен обсуждать слова этого человека. Более того, у моих критиков есть единственный довод, которым они пытаются меня задеть.

— Какой?

— Говорят, что я «утопил» три команды. Давайте будем точны и вспомним еще и «Волгу». Четыре, так? Но я закончил математическую школу и хорошо считаю. Так вот если сложить количество игр, которые команды провели при мне, то с трудом наберется только на один чемпионат. То есть их утопили еще до меня!

Так что прошу моих критиков быть объективнее. Пусть просто посмотрят, сколько очков «утопленники» набрали под руководством нашего тренерского штаба. Тогда все встанет на свои места. Есть две категории специалистов. Те, кто говорит и делает, и добывает результат. А есть те, кто только говорит, — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

Полностью интервью Андрея Талалаева читайте на сайте «СЭ».

Андрей Канчельскис
Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Талалаев объяснил, почему был против приглашения Дзюбы в «Химки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
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Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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