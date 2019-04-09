Талалаев возглавит "Химки"? Отвечает сам тренер

Российский специалист Андрей Талалаев сегодня покинул пост главного тренера армянского "Пюника" и в ближайшие дни может возглавить подмосковные "Химки".

О расставании с Талалаевым сегодня сообщил сайт "Пюника", а о возможном сотрудничестве с "Химками" в своем Твиттере упомянул футбольный агент Алексей Сафонов.

– Что стало причиной ухода из "Пюника"? – вопрос Талалаеву.

– Семейные обстоятельства. У меня было все хорошо в "Пюнике", мы тепло пообщались при расставании.

– Вы приходите в "Химки"?

– На сегодня у меня нет обязательств и договоренности ни с кем. (Сергей Егоров)

"Пюник" объявил об уходе Талалаева //

Шалимов покинул пост главного тренера "Химок"