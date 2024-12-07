Талалаев о Лисаковиче: «По своему потенциалу это звезда РПЛ»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего калининградцев Виталия Лисаковича.
— Вопрос про Лисаковича. По своему уровню, по своим качествам это твердый игрок премьер-лиги?
— Это даже не твердый игрок РПЛ, а звезда лиги.
— Да ладно?
— Да. Только он об этом еще не знает. Ему надо много работать над собой, что он и делает. Прогресс Лисаковича, как и прогресс Мохаммада, за последний год весьма заметен. Не думаю, что Виталий расстроится, если озвучу следующее.
— Что именно?
— Когда «Рубин» покинул РПЛ, звал его в разные команды. Ответ Лисаковича был такой: «Я причастен к вылету «Рубина» и сделаю все, чтобы вернуть команду в премьер-лигу». Этот подход близок к моему. Поэтому, когда осенью вновь возник вариант пригласить его, теперь уже в «Балтику», я посоветовался с генеральным и спортивным директорами, и мы сразу приняли по нему решение. Считаю, что пока Лисакович показывает где-то 50-70 процентов своего потенциала.
— Вот как?
— Да. При этом если взять минуты, проведенные им на поле, и результативные действия, то Виталий находится в тройке лучших нападающих лиги.
— Назовете еще двоих?
— Секулич из «Урала» и Мелешин, которого «Сочи» арендовал у «Спартака». Повторюсь, Виталий явно прибавил в плане игры на команду, в работе без мяча, — сказал Талалаев «СЭ».
В текущем сезоне 26-летний Лисакович провел 11 матчей в первой лиге, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.
После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Нефтехимик
|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5