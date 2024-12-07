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Сегодня, 08:45

Талалаев о Лисаковиче: «По своему потенциалу это звезда РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего калининградцев Виталия Лисаковича.

— Вопрос про Лисаковича. По своему уровню, по своим качествам это твердый игрок премьер-лиги?

— Это даже не твердый игрок РПЛ, а звезда лиги.

— Да ладно?

— Да. Только он об этом еще не знает. Ему надо много работать над собой, что он и делает. Прогресс Лисаковича, как и прогресс Мохаммада, за последний год весьма заметен. Не думаю, что Виталий расстроится, если озвучу следующее.

— Что именно?

— Когда «Рубин» покинул РПЛ, звал его в разные команды. Ответ Лисаковича был такой: «Я причастен к вылету «Рубина» и сделаю все, чтобы вернуть команду в премьер-лигу». Этот подход близок к моему. Поэтому, когда осенью вновь возник вариант пригласить его, теперь уже в «Балтику», я посоветовался с генеральным и спортивным директорами, и мы сразу приняли по нему решение. Считаю, что пока Лисакович показывает где-то 50-70 процентов своего потенциала.

— Вот как?

— Да. При этом если взять минуты, проведенные им на поле, и результативные действия, то Виталий находится в тройке лучших нападающих лиги.

— Назовете еще двоих?

— Секулич из «Урала» и Мелешин, которого «Сочи» арендовал у «Спартака». Повторюсь, Виталий явно прибавил в плане игры на команду, в работе без мяча, — сказал Талалаев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Лисакович провел 11 матчей в первой лиге, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

Полностью интервью Андрея Талалаева читайте на сайте «СЭ».

Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
Виталий Лисакович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
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 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
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КАМАЗ – Арсенал
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1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
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Сочи

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П
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Сокол

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