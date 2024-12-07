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Сегодня, 10:00

Андрей Талалаев: «Я лично приглашал в «Химки» Заболотного»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал, что планировал с «Химками» бороться за 7-8-е место в РПЛ.

— «Химки», сделавшие ставку на опытных футболистов, дважды обыграли молодой «Локомотив».

— А можно спросить? Задача — выиграть одно сражение или победить в войне? Где в таблице «Локомотив», а где — «Химки». Они решают совершенно разные задачи.

— «Химки» бьются за выживание.

— Ну вот. Мы-то с руководителями собирались решать с «Химками» другую задачу. Бороться за 7-8-е места. С тем составом, который собирались сформировать, с теми вложениями, с приобретениями Ориньо, Филина и Заболотного, которых мы приглашали.

— А почему вы были против кандидатуры Дзюбы, но выступали за приглашение Заболотного?

— Так вы посмотрите на характеристики двигательной активности и результативность этих игроков по системе «гол плюс пас» в последнем чемпионате!

— Просто, казалось, что Заболотный — не ваша креатура.

— Это вам показалось. В прессе пишут очень много всего. Вы сейчас общаетесь с первоисточником. Так вот говорю вам: Ориньо, Заболотный, Филин — те игроки, которых приглашал в «Химки» лично я. Все остальное — импровизация журналистов, — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

Полностью интервью Андрея Талалаева читайте на сайте «СЭ».

Андрей Талалаев
Антон Заболотный
Футбол
ФК Балтика
ФК Химки
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«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Талалаев объяснил, почему был против приглашения Дзюбы в «Химки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
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Чайка – Уфа
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 8
Александр Юшин

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Родина

 8
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Сочи

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П
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Данил Полубояринов

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Сокол

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Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 5
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Николай Поярков

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