Талалаев признался, что стал бы дрессировщиком, если бы не футбол

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о том, чем бы он занимался, если бы решил сменить род деятельности.

«Я уже говорил об этом в юности — стал бы дрессировщиком. Не принципиально, кого дрессировать, — может, кошки, может быть, львы», — цитирует Талалаева Metaratings.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу в статусе лидера первой лиги. Калининградцы набрали 45 очков за 21 тур.