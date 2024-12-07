Талалаев назвал лучшие команды ФНЛ по качеству игры

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру команды в первой части сезона Мелбет-Первой лиги.

— По качеству футбола «Балтика» — лучшая команда в лиге? Или же не все так однозначно?

— Это как посмотреть. Если взять игру в обороне, то на отрезке в 13 туров мы пропустили меньше всех. Но в то же время «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» забили больше нас. Так что есть к чему стремиться. Но то, от чего мы отталкивались, когда только начали здесь свою работу, и то, к чему в итоге пришли, меня как главного тренера удовлетворяет. Ведь если команда во время матчей демонстрирует качество, к которому мы стремимся на тренировках, то, как правило, приходит и результат.

— Назовите три лучшие команды турнира именно по качеству игры.

— Наверное, никого не удивлю, если назову «Торпедо». Команда не проигрывает и забивает в каждом туре. Еще выделю «Черноморец» после прихода Василенко. До него тоже у новороссийцев все в целом было неплохо. Но при Гаранине немного хромала реализация. Поэтому вот такая моя тройка — «Торпедо», «Балтика», «Черноморец». Но я бы, кстати, добавил сюда еще и «СКА-Хабаровск».

— Вот как?

— Подкупает бесшабашность в нападении, с учетом сложной логистики армейцев. Я это признаю. Вижу, что Поддубский донес до ребят атакующие идеи. Снимаю перед тренером и его подопечными шляпу. Знаю, что такое длительные перелеты и переезды в лучшей лиге мира. Так что эта работа заслуживает уважения, — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

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