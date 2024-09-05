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Сегодня, 13:00

Талалаев готовит список футболистов, которых пригласит в «Балтику» в случае назначения

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Тренер Андрей Талалаев общался с некоторыми агентами и узнавал про потенциальные переходы в калининградскую «Балтику», сообщает «РБ Спорт».

Сегодня, 5 сентября, состоится встреча между руководством клуба и специалистом. К ней Талалаев готовит список трансферов, которые он бы хотел сделать до закрытия трансферного окна (12 сентября). По данным издания, тренер общался с агентами футболистов из Первой лиги. Если Талалаев станет главным тренером «Балтики», то не исключены и трансферы на выход.

После восьми туров в первой лиге «Балтика» занимает шестое место, набрав 13 очков.

Источник: РБ Спорт
Андрей Талалаев
ФК Балтика
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