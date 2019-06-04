Султонов - лучший игрок ФНЛ в мае

Лучшим футболистом Олимп-Первенства ФНЛ-2018/19 в мае по версии болельщиков стал полузащитник "Ротора" Мухаммад Султонов (50,1 процента голосов). Он выигрывает второй месяц подряд.
Второе место занял полузащитник "Томи" Александр Ставпец (38,2 процента). Третье – полузащитник "Нижнего Новгорода" Максим Палиенко (7,6).
Лучшим футболистом Олимп-Первенства ФНЛ-2018/19 в мае по версии болельщиков стал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов (50,1%). Второй месяц подряд.— ФНЛ (@FNLeague) 4 июня 2019 г.
Второе место - полузащитник «Томи» Александр Ставпец (38,2%).
Третье - полузащитник «Нижнего Новгорода» Максим Палиенко (7,6%). pic.twitter.com/Zz7TPQHaey
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