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Судебное заседание по иску Дмитрия Хохлова к Facebook перенесено

13:05
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Судебное заседание по иску главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facebook перенесено на 7 февраля 2022 года, информирует «Мутко против».

Как отмечается, это сделано для того, чтобы представители крупнейшей социальной сети в мире были уведомлены о заседании надлежащим образом.

Напомним, экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook 1 июля. Заявление было подано в Солнцевский суд. Хохлову надоело, что соцсеть постоянно банит его друзей из-за упоминания его фамилии.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — сказал тогда Хохлов.

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Роман Шишов все материалы автора

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