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Сегодня, 16:26

Сторожук заявил, что «Арсеналу» нужна обойма, которая позволит конкурировать за выход в РПЛ

Камила Абдурахманова
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал о готовности команды к повышению в классе.

«По сравнению с тем сезоном у нас практически новая команда. Лишь четверо игроков присутствовали на поле в первом туре. На старте выпали два центральных защитника, обойма игроков старта выпадала по ходу: травмы, переломы, трещины, полученные в матчах. Повторюсь, что именно по игре, мы никому не уступили. Да, есть индивидуальные и тактические ошибки.

У нас не хватало в разные периоды по семь игроков состава, на которых мы рассчитывали. Эти игроки могли выйти в старте или на замену без потери качества, которое сейчас, к сожалению, у нас страдает. Очень много факторов не играют нам на руку. Мы упустили очень много побед в концовках матчей. С такой обоймой сложно на что-то рассчитывать, потому что дистанция турнира и с точки зрения логистики у нас непростая», — рассказал Сторожук Metaratings.ru.

После 21-го тура «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда ушла на зимний перерыв, имея в своем активе 30 очков. Лидирующая «Балтика» опережает тульский клуб на 15 очков, «Торпедо» — на 13, а «Урал» и «Сочи», которые расположились на третьем и четвёртом местах, — на семь очков.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
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«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
4
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
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1.03 00:00
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Сочи

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Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
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