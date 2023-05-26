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Стипиди: «Игнашевич вывел туда команду, но «Балтике» надо менять состав полностью»

Виктория Кравченко
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, ранее работавший в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке отреагировал на выход калининградской «Балтики» в РПЛ.

«Когда был матч «Балтика» — «Рубин», комментатор рассказывал, что 25 лет тому назад «Балтика» вышла в высшую лигу. Но ему надо было посчитать правильно. Это произошло в 1995 году, а сейчас 2023 год — значит, уже 28 лет прошло. Да, Ткаченко тогда был главным тренером, но президентом клуба был Шперлинг, а почему говорили только про Ткаченко? Надо же всех отмечать.

Ну и то, что человек нес во время игры... Он или вообще ничего в футболе не соображает и не понимает, или на черное говорит белое. «Рубин» где-то соответствует Премьер-лиге, но ему нужно менять состав процентов на 50. Я раз за калининградцев, что они наконец-то опять вышли в Премьер-лигу, Игнашевич вывел туда команду, но «Балтике» надо менять состав полностью, чтобы не стать как «Торпедо» Москва — мальчиками для битья», — цитирует Стипиди «Евро-футбол».

«Балтика» с 64 очками идет на второй строчке в первой лиге. Ранее калининградцы обеспечили себе место в РПЛ в следующем сезоне.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005137037_stipidi_baltike_nado_menyat_sostav_polnostyu_chtobyi_ne_stat_v_rpl_kak_torpedo
ФК Балтика
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«Алания» обыграла «Балтику» в предпоследнем туре первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Шинник 32 12 7 13 35-37 43
9
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
10
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
11
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
12
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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26.05 18:00
Алания – Балтика
 3 : 1
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 - : -
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
27.05 17:00
Волга – Родина
 - : -
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 - : -
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 - : -
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
27.05 19:00
Велес – Акрон
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Гедеон Гузина

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Балтика

 14
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Иван Тимошенко

Родина

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

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Шинник

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Андрей Савинов

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Шинник

 30 1 4
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