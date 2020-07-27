«Стая растет». «Чайка» сменила логотип

«Чайка» в Twitter сообщила о смене логотипа. Клуб основан в 1997 году, он провел дебютный сезон в ФНЛ.

«Стая ждет тебя. Амбиции нашего клуба больше не вмещаются в рамки старого стиля. За новыми целями следует новая философия и образ. Будь с нами! Наша стая растет, а цель остается неизменной — крылом к крылу биться за победу!» — отмечено в сообщении клуба.

СТАЯ ЖДЁТ ТЕБЯ ?? ARE YOU READY TO JOIN?



Амбиции нашего клуба больше не вмещаются в рамки старого стиля. За новыми целями следует новая философия и образ.



Будь с нами! Наша стая растёт, а цель остаётся неизменной — крылом к крылу биться за победу!#БудьВСтае pic.twitter.com/TnEYWVtvmA — ФК «Чайка» (@chaykafc) July 26, 2020

«Чайка» по итогам сезона-2019/20, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса, заняла 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.