Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Стая растет». «Чайка» сменила логотип

00:09
Теги:

«Чайка» в Twitter сообщила о смене логотипа. Клуб основан в 1997 году, он провел дебютный сезон в ФНЛ.

«Стая ждет тебя. Амбиции нашего клуба больше не вмещаются в рамки старого стиля. За новыми целями следует новая философия и образ. Будь с нами! Наша стая растет, а цель остается неизменной — крылом к крылу биться за победу!» — отмечено в сообщении клуба.

«Чайка» по итогам сезона-2019/20, который досрочно завершился из-за пандемии коронавируса, заняла 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир