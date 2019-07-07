Стартовало первенство Олимп-ФНЛ. В первом матче забито 7 голов

На Дальнем Востоке состоялись первые матчи Олимп-ФНЛ сезона-2019/20. "Химки" разгромили "Луч" со счетом 5:2. В составе обеих команд по дублю сделали Алиевы: Камран у "Химок" и Саид у "Луча".

В другой игре "Шинник" одолел "СКА-Хабаровск" - 2:1. Победный мяч провел 38-летний Эльдар Низамутдинов.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

1-й тур

"Луч" (Владивосток) - "Химки" - 2:5 (0:3)

Голы: Кам.Алиев, 13 (0:1). Кам.Алиев, 22 (0:2). Кухарчук, 45 (0:3). Аравин, 57 - в свои ворота (0:4). С.Алиев, 74 (1:4). С.Алиев, 84 (2:4). Каменщиков, 90 (2:5).

"Луч": Котляров, Степанец, Магадиев, Аравин, Стеклов (Кротов, 60), Абазов, Носов (Симанов, 65), Макаренко (Пономаренко, 54), Квеквескири (С.Алиев, 37), Кутьин (Насадюк, 89), Гордиенко.

"Химки": Лантратов, Данилкин, Филин, Гапон, Тихий, Полярус (Смирнов, 69), Скворцов (Дядюн, 54), Кухарчук (Петрусев, 62), Нетфуллин, Мендель (Мурнин, 85), Кам.Алиев (Каменщиков, 64).

Предупреждения: Скворцов, 8. Аравин, 47. Пономаренко, 56. Мендель, 78. Смирнов, 86. Гордиенко, 88. Данилкин, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

7 июля. Владивосток. Стадион "Динамо". 2100 зрителей.

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Шинник" (Ярославль) - 1:2 (1:1)

Голы: Алейников, 12 (0:1). Малеев, 31 (1:1). Низамутдинов, 58 - с пенальти (1:2).

"СКА-Хабаровск": Соромытько, Суслов, Матвийчук, Зайцев, Эльмурзаев (Гаджимурадов, 73), Камилов, Квеквескири, Никифоров, Малеев (Горулев, 63), Максименко (Брагин, 63), Кузьмичев.

"Шинник": Яшин, Покидышев, Цховребов (Стешин, 89), Щербаков, Самойлов, Алейников, Олейников (Эктов, 58), Кожемякин, Дроздов, Визнович, Низамутдинов (Вовк, 88).

Предупреждения: Визнович, 17. Кожемякин, 29. Дроздов, 64. Матвийчук, 70. Щербаков, 85.

Удаление: Матвийчук, 80.

Судья: Васильев (Ижевск).

7 июля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.